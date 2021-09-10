Футбольные матчи на "Газпром Арене" пройдут с 30% заполняемости стадиона

Футбольные матчи на "Газпром-Арене" пройдут с 30% заполняемостью стадиона Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге футбольные матчи пройдут со зрителями. Федеральный Роспотребнадзор согласовал заполняемость стадиона "Газпром Арена" до 30 процентов на играх "Зенита" в сентябре. Об этом 10 сентября 2021 года сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

- На стадион допускаются зрители, имеющие QR код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание, - отметил Пиотровский.

Так, ближайшие матчи назначены на 11 сентября между "Зенитом" и"Ахматом". 25 сентября сине-бело-голубые встретятся с командой "Крылья Советов", а 29 сентября состоится игра с ФК "Мальме".

Отметим, что в Петербурге произошел подъем заражаемости коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, на 10 сентября в городе зафиксировано более 1,5 тысяч случаев заболевания.