Петербургский суд запретил воровскую песню в интернете

Петербургский суд запретил блатную песню в интернете Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Санкт-Петербурга запретил воровскую песню, распространяемую в интернете. Заседание по рассмотрению композиции, относящейся к А.У.Е. субкультуре(*экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ, прим.ред.) состоялось 10 сентября 2021 года в Калининском районном суде.

- Во время проверки прокуратурой района была обнаружена ссылка с музыкальной композицией, пропагандирующей блатную субкультуру, содержащей нецензурную брань, а также обращение к А.У.Е.* последователям, которое призывает к применению насилия, неподчинению законам, создающая положительный имидж преступников, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В суде отметили, что песня лежит в открытом доступе, в том числе, ее могут послушать несовершеннолетнии. Суд признал ссылку запрещенной.

*экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.