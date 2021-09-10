Лиговский путепровод открыли после ремонта в Петербурге

В Петербурге открыли движение по Лиговскому путепроводу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге после ремонта открыли движение по Лиговскому путепроводу. Работы велись с 2018 года с долгими перерывами. В итоге новый подрядчик завершил ремонт раньше назначенного срока, рассказали в Смольном 10 сентября 2021 года.

- Лиговский путепровод открыт для рабочего движения автомобилей. Значительно расширены проспект Маршала Жукова и Таллинское шоссе, построены тротуары и разворот. Теперь по этому участку будет удобнее ездить, как и по федеральной трассе «Нарва» в целом, – сказал губернатор Александр Беглов.

Строительство Лиговского путепровода производилось еще в 50-70-е годы поэтапно. Последние годы он уже не справлялся с транспортной нагрузкой, так как соединял Петербург и Красное село, а также принимал поток машин с КАД.

До конца 2021 года еще будут идти работы по благоустройству территории вокруг путепровода.