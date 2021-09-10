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Общество10 сентября 2021 13:59

Новую систему по уходу за пожилыми и инвалидами разработают в Петербурге

Обучение специалистов будет проходить в институте психологии и социальной работы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге будет разработана профессиональная система долговременного ухода за пожилыми горожанами и инвалидами

В Санкт-Петербурге будет разработана профессиональная система долговременного ухода за пожилыми горожанами и инвалидами

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге разработают новую профессиональную систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Такое соглашение заключили на Форуме социальных инноваций регионов в Москве, рассказали 10 сентября 2021 года в Смольном. Это позволит улучить качество услуг для тех, кто нуждается в постоянной помощи.

- Санкт-Петербург получит поддержку во внедрении и развитии этого направления социальной помощи, востребованность в которой высока, - подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев.

Для обучения специалистов по работе с инвалидами и пожилыми людьми, которые уже работают в этом направлении, в петербургском государственном институте психологии и социальной работы создадут центр профессиональной компетенции.

Добавим, что сейчас в Северной столице уже работают 54 государственных и частных учреждения, которые предоставляют социальные услуги этой категории граждан.