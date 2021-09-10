Более 280 человек госпитализировали с коронавирусом в Петербурге за сутки

Более 280 человек попали в больницы с коронавирусом в Петербурге на 10 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге за последние сутки 288 человек с коронавирусом попали в больницы. Об этом сообщается 10 сентября 2021 года в отчете Смольного. При этом, выписаны после перенесенной болезни были 250 пациентов.

- Всего на сегодня в городских стационарах с коронавирусом и пневмониями находятся почти 3,7 тысячи человек, - отметили в городской администрации.

Среди госпитализированных, 362 человека находятся в реанимации, еще 129 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Во временном госпитале в "Ленэкспо" лечатся еще 163 коронавирусных больных.

Напомним, что общее число вакцинированных в Северной столице уже превысило 1,5 миллиона человек. Тем не менее, градоначальник Александр Беглов призвал петербуржцев активнее прививаться, чтобы предотвратить вероятность четвертой волны пандемии.