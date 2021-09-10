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Происшествия10 сентября 2021 14:55

Строящийся корабль загорелся на Морском заводе в Кронштадте

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Кронштадте загорелся стоящий в сухом доке корабль

В Кронштадте загорелся стоящий в сухом доке корабль

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кронштадте произошло ЧП. На Морском заводе Минобороны РФ загорелся строящийся корабль. Об этом 10 сентября 2021 года сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 14:23 часов поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Петровская, дом 2. Горит надстройка корабля в сухом доке,- рассказали в МЧС Северной столице.

На данный момент на месте уже работают 10 пожарных машин и 45 человек личного состава МЧС. Сведений о пострадавших не было.

Подробности о пожаре выясняются.