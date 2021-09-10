Комитет по транспорту рассказал, когда в петербургском метрополитене введут новые штрафы

В числе новых запретов: проезд в зловонной одежде или вовсе без нее. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском метрополитене расширят список нарушений, за которые пассажиры могут получить штраф. Поправки подготовил комитет транспорта Санкт-Петербурга, сейчас документ размещен на сайте ведомства в разделе антикоррупционной экспертизы.

- Проект сейчас на согласовании всех комитетов. Это может занять пару месяцев, в этом году новые шарфы уже введут, - пояснили «Комсомолке» комтранс.

В числе новых запретов: проезд в зловонной одежде или вовсе без нее. За такое нарушение могут выписать штраф в 500 рублей. Такие же санкции ждут за провоз зловонной ручной клади. Нельзя будет проводить культурные и спортивные мероприятия в метрополитене без согласования и письменного разрешения поземки. Тысячу рублей заплатят пассажиры с ручной кладью сверх нормы, а также вандалы, которые расписывают и оклеивают подземку наклейками.