В Петербурге открыли движение по транспортному обходу Красного Села

На юге Петербурга открыли обход Красного Села / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге 10 сентября 2021 года открыли движение по транспортному обходу Красного Села, который позволит значительно разгрузить город и сократить в нем количество пробок. Об этом рассказали в Смольном.

- Мы освободили город от транзитного транспорта. Открываем рабочее движение по новой широкой дороге – Ивангородскому проспекту. Он выведет весь автопоток на Кингисепп и далее на Ивангород и Нарву, - отметил губернатор Александр Беглов.

Раньше все машины в Красном Селе шли по узкому проспекту Ленину. Теперь же автомобили смогут идти в обход города по четрехполосной трассе. Ее протяженность порядка восьми километров, также имеется развязка с проспектом Ленина.

- Город последовательно решает транспортные проблемы Красносельского района. От этого зависит комфорт его жителей и транспортная доступность всего юго-запада Петербурга, - добавил градоначальник.