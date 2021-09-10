Гоша Куценко впервые за 30 лет побывал в Русском музее

Гоша Куценко воодушевился Русским музеем. Фото: скриншот видео

Российский актер Гоша Куценко поделился своими впечатлениями после прогулки по Русскому музею. Видео с речью 54-летнего артиста опубликовали на официальной странице музея в Instagram.

- Я когда-то был здесь в конце 90-ых, по молодости. Помню, мы всю ночь были в клубе, а потом решили пойти в Русский музей. И тогда все картины для меня ожили, - сквозь смех поделился своими воспоминаниями Куценко. - Поэтому Русский музей – это для меня целая вселенная, которую мне еще предстоит открыть.

Придя в музей спустя практически 30 лет, он ощутил некую магию. И ему даже захотелось привезти сюда своих дочерей.

- Хочу показать им эту красоту. Чтобы они увидели верх человеческих возможностей. Ведь, когда писались эти картины, не было ничего. Даже кино, фотографии. Было только воображение человека, - порассуждал актер.

В Русском музее, по его словам, ему запомнилась картина «Смерть Нирона» Василия Смирнова, благодаря которой ему присвоили звание академика. Также он узнал смысл полотна «Последний день Помпеи», чему был несказанно рад.

- Россия жива пока есть Русский музей, - подытожил свое пребывание в музее Гоша Куценко.