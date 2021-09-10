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Дом. Семья10 сентября 2021 16:00

В Ленинградском зоопарке начали выводить к посетителям альпаку Шарлотку

Малышка родилась в мае и только делает первые шаги
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Раньше малышка была очень пугливой к людям.

Раньше малышка была очень пугливой к людям.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Альпака по имени Шарлотка начала выходить в люди в Ленинградском зоопарке. Раньше малышка гуляла по территории только, когда уже не было посетителей. 0 сентября 2021 года в зоопарке показали, как прыткая обитательница исследует все вокруг во время променада.

- Шарлотка была очень пугливой, а сейчас подросла и осмелела. По территории она ходит только в компании своего кипера. Но мы просим посетителей не подходить к ней близко, не путаться погладить и не в коем случае не кормить животное, - рассказала «КП» Елена Ситникова, пресс-секретарь Ленинградского зоопарка.

Кстати, Шарлотка появилась на свят всего ли в мае. Она по-прежнему живет со своими родителями и старшей сестрой. Однако скоро от семейства отселят самца.

Альпаку Шарлотку начали показывать посетителям в Ленинградском зоопарке
Видео: Ленинградский зоопарк