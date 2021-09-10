Санкт-Петербург и Белград подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург и Белград заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ 10 сентября 2021 года подписали Александр Беглов и мэр столицы Сербии Зоран Радойичич. В него входит план на 2021-2024 года по торгово-экономическому, социальному, гуманитарному и культурному обмену.

- В эти дни мы отмечаем 800-летие святого великого князя Александра Невского – небесного покровителя нашего города. Его особо почитают в России и в Сербии. Ему посвящен один из красивейших храмов Белграда. Благодарю Вас за поддержку нашей инициативы – установить бюст Александра Невского в Белграде, - отметил градоначальник Петербурга.

В рамках соглашения города будут обмениваться опытом развития в разных сферах. Так, например, Петербург готов поделиться своими проектами в сфере водоснабжения и водоотведения, а также навыками по реконструкции старых зданий.