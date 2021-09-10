Гриб-мутант весом 1 кг нашли под Петербургом

Съедобный гигант вырос во Всеволожском районе. Фото: сообщество «Грибы и Грибники Спб» Вконтакте.

Любители тихой охоты уже вовсю собирают лесной урожай и чего только не находят в наших широтах. Петербуржец Андрей стал обладателем гигантского, судя по всему, белого гриба. Нашел он его во Всеволожском районе. Несколько фотографий своей находки мужчина опубликовал в сообществе «Грибы и Грибники Спб» Вконтакте.

На одном из снимков гриб лежит на весах. Если верить цифрам, которые там отображаются, то весит он ровно 1 килограмм. Причем на фотографии, где гриб в разрезе, видно, что черви им не лакомились. Внутри он чистый! А значит его можно есть.

«А в чем вкусовая прелесть таких грибов? Моральное удовлетворение понятно», - поинтересовался под снимками один из подписчиков паблика.

«Сушить - нормуль!» - ответил другой.