В Приморском районе Петербурга продлили маршрут троллейбуса №23 до ЖК «Чистое небо»

В Петербурге продлили маршрут троллейбуса №23. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Жителей Приморского района Петербурга услышали – комитет по транспорту продлил троллейбусный маршрут №23 до жилого квартала «Чистое небо». Теперь выходить на линии будут 17 единиц общественного транспорта. Троллейбусы станут двигаться от улицы Шаврова до Арцеуловской аллеи.

- Общая протяженность продлённого 23-го маршрута составит 18,4 км, - уточняют в пресс-службе комитета.

Главный плюс данного троллейбуса в том, что он может на автономном ходе ездить в отдаленные районы, где нет контактной сети. Кроме этого власти похвастались, что транспорт на 100% экологичен.