Жительница Колпино нашла в мусорке три подозрительных боеприпаса

В Колпино женщина нашла в мусорном контейнере три пустых боеприпаса. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Жительница Колпино увидела три подозрительных боеприпаса в мусорном контейнере в одном из дворов района. Отважная женщина схватила все и понесла в местный отдел полиции. Там малость удивлюсь поступку гражданки и оцепили территорию, вызвав взрывотехников из ОМОН. Как оказалось, предметы не таят в себе опасности.

- Специалисты осмотрели находку и установили, что это находящиеся в состоянии коррозии пустые корпуса гранаты Ф-1 и минометной мины калибра 50 мм, а также охолощенный снаряд калибра 20 мм, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Три предмета в итоге вывезли на утилизацию. В Росгвардии просят петербуржцев при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не трогать их и отойти подальше. Далее необходимо позвонить по телефону 112 или 02 для вызова бригады разминирования.