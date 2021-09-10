Танк Колобанова разгромит противника у деревни в Ленобласти

Фото: vk.com/pravitelstvo_lenobl

В ленинградской области вспомнят бой танкиста Зиновия Колобанова. 11 сентября 2021 года под деревней Виллози состоится реконструкция битвы экипажа. Участником этого сражения станет танк КВ-1, который воссоздали по чертежам и элементам.

- В Великую Отечественную войну его экипаж за один бой подбил 22 танка вермахта. Это абсолютный мировой рекорд, - рассказали организаторы мероприятия. – Зрители увидят каскадерские трюки и пиротехнические эффеты. Например, взрыв стога сена, попадание снаряда в танк и горение самого танка.

Сама битва состоится в 13:00. К слову, на само мероприятие Ленинградская область потратила порядка четырех миллионов рублей.