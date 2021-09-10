Второй день подряд в Ленобласти выявили коронавирус у 180 человек

В Ленобласти нашли коронавирус у 180 человек по данным за прошлый день, 9 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти второй день подряд выявили коронавирус у 180 человек. В этот раз больше всего зараженных инфекцией в Мурино (14 человек), Всеволожске (12), Гатчине (12) и Киришах (10). За прошедшие сутки 85 жителей региона выздоровели от COVID-19, а скончался только один.

Тем временем власти Ленобласти называют оправданными требование сдавать ПЦР-тесты для учителей. С начала сентября в регионе нет ни одной школы и детсада, которые бы закрыли на карантин по коронавирусу.

- На карантин ушли всего 7 отдельных классов во Всеволожском, Киришском и Тихвинском районах и 16 групп в 10 детсадах в Волховском, Всеволожском, Киришском, Подпорожском, Сланцевском, Сосновоборском и Тихвинском районах, - добавляют в пресс-службе правительства Ленобласти.

К слову, в регионе ковидом болеют 38 школьных сотрудников, 55 учеников, а также 67 взрослых и 12 детей из детсадов.