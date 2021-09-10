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Спорт10 сентября 2021 19:00

На сентябрьские матчи «Зенита» пустят только с QR-кодом, а стадион разрешат заполнить на 30%

Таковы требования Роспотребнадзора, распространяющиеся и на матч Лиги чемпионов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Зенит" рассказал, как попасть на домашние матчи в сентябре 2021 года.

"Зенит" рассказал, как попасть на домашние матчи в сентябре 2021 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор разрешил заполнить на 30% стадион «Зенита» во время домашних матчей в сентябре. Речь об играх в РПЛ с «Ахматом» и «Крыльями Советов», а также с «Мальме» в Лиге чемпионов. При этом от зрителей будут требовать наличие «коронавирусного» QR-кода, о чем поспешили предупредить в пресс-службе клуба.

- QR-код необходим для подтверждения прохождения вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания в течение последних шести месяцев. Кроме того, при прохождении досмотра на входе на арену необходимо предъявить удостоверение личности для проверки его соответствия с QR-кодом, - рассказывают в «Зените».

Проще всего пройти на стадион школьникам и детям – всем несовершеннолетним нужен билет или абонемент, а также паспорт или свидетельство о рождении.