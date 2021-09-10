Спасатели МЧС локализовали крупный пожар в ангаре в Красном Селе

На юго-западе Петербурга загорелся ангар. Фото: vk.com/spb_today

В Красном Селе загорелся желтый ангар, находящийся на Кингисеппском шоссе. Все произошло около 16:50. К 17:58 спасатели МЧС успели локализовать крупное возгорание. Огонь быстро распространился на 200 квадратных метров, но на место оперативно прибыли пожарные, сдержавшие стихию. Причины пожара убудут устанавливать после завершения тушения огня.

- Загорелся ангар площадью в 1 тысячу квадратных метро. Пожар распространился на обстановку на площади в 200 «квадратов». В 17:06 ранг пожара повысили до №2. Через 50 минут его понизили до №1-БИС. В 17:58 произошла локализация, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте продолжают трудиться 45 человек из личного состава МЧС на 10 единицах техники.