"Белый зал" Шереметьевского дворца в Петербурге готовят к реставрации

В Петербурге отреставрируют зал Шереметьевского дворца / Фото: theatremuseum.ru/

В Санкт-Петербурге готовят к реставрации роскошный Белый зал Дворца Шереметьевых, расположенного на набережной реки Фонтанки. Это уже второй этап работ, который начнется уже в ближайшее время. На данный момент идет выбор подрядчика, сообщается на портале Госзакупок 10 сентября 2021 года.

- Белый зал дворца в стиле неоренессанса был создан в 1837-1839 годах. Он представляет из себя помещение со стенами из белого искусственного мрамора и лепным антаблементом, а потолок украшен монументальной живописью, - говорится в документах КГИОП.

Так как здание является объектом культурного наследия, то его реставрация будет проходить под четким надзором комитета по охране памятников истории. В плане реставрация мрамора, дверной и оконной фурнитуры, окрашенного и золоченого лепного декора, а также деревянных ограждений радиатора.

На работы выделено почти 40 миллионов рублей, которые будут длиться не более 300 дней с момента выдачи разрешения КГИОП.