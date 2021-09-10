Итальянского студента, неделю прожившего в транзитной зоне Пулково, пропустили на учебу в Петербург

В Петербург все-таки пропустили итальянского студента, застрявшего на неделю в Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург все-таки пропустили итальянского студента Габриэле Пальму, который неделю прожил в транзитной зоне аэропорта Пулково из-за Электромашиностроительного колледжа, забывшего помочь учащемуся соблюсти все ограничения по коронавирусу. Сам 25-летний парень не стал рассказывать длинную и запутанную историю «Комсомолке», но в комитете по образованию Северной столицы заявили, что все трудности позади.

- 9 сентября молодой человек покинул пассажирский терминал Пулково. В данный момент он находится в Петербурге и проходит медицинские обследования, которые необходимы для всех прибывающих из-за границы, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе комитета.

Добавим, что студент сможет приступить к учебе только после получения отрицательного результата теста на коронавирус.