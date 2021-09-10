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Звезды10 сентября 2021 20:51

В Кунсткамере ввели бесплатные посещения для мигрантов

Первая экскурсия пройдет 18 сентября
Ангелина ШАРЫПОВААнгелина ШАРЫПОВА
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Проводить экскурсии для мигрантов будут по выходным дням.

Проводить экскурсии для мигрантов будут по выходным дням.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Для социальной и культурной адаптации мигрантов из стран, где традиционно исповедуют ислам, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого вводит бесплатные экскурсии. Об этом сообщили в социальных сетях Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

- Посетить экскурсию смогут иностранные граждане и члены их семей, - сообщается в комитет.

Проводить экскурсии будут по выходным дням. Первая группа попадет в музей бесплатно уже 18 сентября. Экскурсии также пройдут 19, 25 и 26 сентября. Для их посещения необходимо предварительно зарегистрироваться.