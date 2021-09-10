Почти тысяча школьников в Петербурге перешли на смешанный формат обучения

Из-за карантина на дистанционное обучение направили 13 классов в 10 школах города. Фото: Артем КИЛЬКИН

К 10 сентября порядка 1000 петербургских школьников перешили на смешанный формат обучения, рассказали «Комсомолке» в Комитете по образованию. Отметим сразу: заболевших среди этих ребят нет.

- Несмотря на это, из-за карантина на дистанционное обучение, которое проводится с использованием цифровых технологий, уже направили 13 классов в 10 школах города. Информации о тяжелых случаях коронавируса среди учеников и педагогов нет, - сообщили «КП» в Комитете.

Собеседник также рассказал о временном закрытии целой группы в одном из детских садов города.

Отметим, что недавно в СМИ и социальных сетях появились сообщение о том, что в Петербурге, якобы, ежедневно госпитализируют с ковидом по 10-15 школьников. Однако эту информацию опровергли «КП» в Комитете по здравоохранению. В ведомстве подчеркнули, что в указанное число входят не только ученики общеобразовательных учреждений, но и дошкольники. Также же далеко не всегда речь идет о подтвержденных случаях ковида. По словам собеседника в Комздраве, СМИ ошибочно включили в статистку детей, госпитализированных с подозрением на этот диагноз.