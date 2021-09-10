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Общество10 сентября 2021 21:02

Ева, Лев, София стали самыми популярными именами детей на этой неделе в Санкт-Петербурге

Но в этот список попали и привычные для многих россиян имена
Агния ПЕРОВА
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На этой неделе родители чаще всего называли привычными именами.

На этой неделе родители чаще всего называли привычными именами.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга, 10 сентября, рассказал, какие имена выбирали родители для своих чад на этой неделе чаще всего. Список опубликован на официальной странице ведомства ВКонтакте.

Так, новорожденных петербуржцев чаще всего называли обычными и простыми именами: Михаил и Артем. Но не все родители оказались любителями привычных для россиян имен. Также в ТОП-3 популярных на этой неделе попало имя Лев.

С именами маленьких петербурженок немного повеселее. С 6 по 10 сентября в Северной столице девочек чаще всего называли Аннами, Евами и Софьями. В Комитете отмечают, что имя София уже не первый раз попадает в этот список.