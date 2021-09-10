Петербургская прокуратура подозревает в коррупции руководителей СПбГУВМ

Прокуратура Московского района увидела признаки коррупции в СПбГУВМ. Фото: google.com/maps

Прокуратура заподозрила в коррупции нескольких сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ). Проверка надзорного ведомства показала, что отдельные должностные лица, в том числе бывшие руководители скрывали свои реальные доходы и расходы, а также разнообразное имущество за период с 2019 по 2020 годы.

- Например, укрытыми оказались сведения о находящихся в собственности и в пользовании объектах недвижимого имущества. Кроме этого не указаны счета, открытые в кредитных организациях, - передает пресс-служба прокуратуры Московского района Петербурга.

Пока что сотрудники надзорного ведомства направили руководству СПбГУВМ представление об устранении нарушений закона. Прокуратура проконтролирует вуз и далее.