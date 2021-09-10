Новая очистная установка должна улучшить качество воды в Кронштадте

Вода в Кронштадте станет чище. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге готовятся к отопительному сезону. Так, ГУП “ТЭК Санкт-Петербурга” завершил монтажные работы в котельной “Цитадельская”, которая поставляет тепло и горячую воду жителям Кронштадта. В котельной появилась новая очистная установка, что сделает воду более качественной. Об этом сообщила администрация Санкт-Петербурга.

- Реконструкция котельных - это важная часть комплексной модернизации всей системы теплоснабжения города. Внедрение современных энергосберегающих технологий, замена устаревшего оборудования позволяет повысить надежность теплосетей, улучшить качество горячей воды в жилых домах и социальных объектах, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В Кронштадте нет возможности подключиться к магистральным трубопроводам из-за удаленности района, поэтому за тепло там отвечает одна котельная. Новой очистной установки в ней хватит больше чем на 10 лет работы.