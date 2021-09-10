Новый ЖК в Мурино за один год превратился в «гетто»

Вот так выглядит новостройка в Мурино спустя год. Фото: СОЦСЕТИ

Уже несколько месяцев собственники первых двух очередей ЖК «Три кита» в Мурино, расположенных на Екатерининской улице и Петровском бульваре, пытаются добиться от управляющей компании исполнения своих обязательств и получить от застройщика положенной компенсации за недоделки и сорванные сроки сдачи квартир. Очередной суд состоится 20 сентября.

Из-за недоработок, допущенных при возведении, новый квартал, по их словам, быстро пришел в запустение. В парадных свисают оголенные провода, стены зарастают плесенью, не работают домофоны. В сданных домах заселены более 3000 квартир. А это значит, что примерно 7000 - 8000 человек страдают от перечисленных проблем.

- Мой дом задержали на три года, сдали с недоделками. Застройщик поставил свою управляющую компанию, которая только и делает, что взимает плату за неработающие домофоны. Застройщика обязали выплатить мне 500 000 рублей, но жду в очереди, пока компания рассчитается с другими собственниками. Проблема в том, что нам пришлось брать квартиру по переуступке. Застройщик переписывал на определенных людей несколько десятков квартир, а те уже продавали их как частные лица, - сетует представитель инициативной группы Николай. - До сих пор эти люди сохраняют за собой несколько квартир, что дает им право решающего голоса на общедомовых собраниях.

По словам мужчины, именно это обстоятельство мешает обычным собственникам выдвигать своим требования. Поэтому первым шагом для жителей станет отмена решений общедомых собраний через суд. Уже после этого собственники будут разбираться с управляющей компанией.

- Только что вышел репортаж на телевидении про наши проблемы, только после этого у нас убрали мусор в подъездах. Его выносили чуть ли не горами. Но теперь у нас новая проблема - дворы заполоняют крысы. - добавил Николай.