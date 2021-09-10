Ленобласть разогреется до +22 градусов в субботу, 11 сентября

В Ленобласти в субботу потеплеет до +22 градусов по Цельсию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области потеплеет до +22 градусов в субботу, 11 сентября. Об этом сообщают синоптики Северо-Западного управления Росгидромета. Впрочем, повезет не всем районам 47-го региона – в отдельных местах воздух прогреется лишь до +14. Непогоды не будет, разве что ночью и утром местами ожидается туман.

- 11 сентября в Ленобласти ожидается переменная облачность. Местами будет небольшой дождь, а ночью и утром – туман. Ветер южных направлений, слабый. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, местами на западе от +10 до +13, днем от +17 до +22, местами до +14. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться, - рассказали синоптики.

Напомним, что с 13 сентября в 47-м регионе начинается периодическое протапливание, то есть батареи включат в отдельных жилых домах и во всех социальных объектах. Разве что Сосновый Бор присоединиться позднее, с 14-го числа.