За начало сентября в Ленобласти вдвое увеличилось число выданных «ковид-паспортов» для бизнеса

В Ленобласти рассказали о количестве "ковид-паспортов" для бизнесменов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти за первые 10 дней сентября почти вдвое увеличилось количество выданных «ковид-паспортов», предназначенных для работы бизнеса без ограничений по COVID-19. До начала осени таковых документов было 426, теперь их 820. Лидером по «ковид-паспортам» остается Лужский район, за ним идет Выборг, а Всеволожск и Гатчина практически вровень расположились на третьем месте. В сильно отстающих –Подпорожский и Волосовский районы, там оформили 6 и 4 паспорта соответственно.

- 47% паспортов оформляется в сфере торговли, в количественном выражении это 384 документа, в сфере общепита выдано 140 паспортов (17%), также «ковид-паспорта» оформили 90 организаций бытового обслуживания, 87 из сферы образования, 112 из других сфер деятельности и 7 производственных предприятий, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Добавим, что «ковид-паспорта» в 47-м регионе выдают тем предпринимателям, 60% работников которого вакцинировались от коронавируса.