Мотоциклист погиб в жестком ДТП на проспекте Науки в Петербурге

Смертельное ДТП мотоцикла и иномарки произошло на проспекте Науки на севере Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой на проспекте Науки в Петербурге. Авария произошла вечером в пятницу, 10 сентября. На месте временно возникла пробка для трамваев в сторону Гражданского проспекта. В сообществе «Мотосолидарность ДТП» сообщается, что погибшему было 33 года. Сейчас в Сети разыскивают родственников и знакомых мужчины.

По словам очевидца, мотоциклист не справился с управлением и улетел в машину. Двухколесный конь остался цел. Фото: vk.com/spb_today

Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. Судя по фотографиям с места, мотоцикл Suzuki GSX 1000 цел, а вот у иномарки сбит бампер. По словам одного из очевидцев, мотоциклист слишком резко начал движение со светофора.

- Попытался обогнать автобус, отходящий от остановки. На скорости не справился с управлением, завалился на бок. Мотоцикл улетел по рельсам, а водитель влетел в машину. Сам мотоцикл не врезался в машину. Мужчина погиб сразу, - сообщает свидетель аварии в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».