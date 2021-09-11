Теплая погода возвращается в Петербург 11 сентября

Температура воздуха прогреется до 20 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суббота, 11 сентября, будет для жителей Петербурга облачной и теплой. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

- 11 сентября синоптическая ситуация будет определяться прохождением атмосферного фронта, а затем теплым сектором североатлантического циклона, - поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, при облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы.

По мнению синоптика, температура воздуха в Санкт-Петербурге составит 18-20 градусов, а в Ленинградской по области - 16-21 градус.

Порывы восточного ветра будут достигать 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.