В Петербурге задержали подозреваемых в краже 15 тысяч у пенсионерки

Найти мошенниц помогли записи с камер видеонаблюдения. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции Калининского района Санкт-Петербурга задержали двух подозреваемых в краже у пенсионерки: 30-летнюю безработную женщину и ее 28-летнюю соучастницу, ранее неоднократно судимую за кражи денег. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Вечером 9 сентября в полицию Калининского района обратилась 79-летняя пенсионерка, которая сообщила о том, что несколькими часами ранее в ее квартиру в доме 9 по улице Ключевой под предлогом чистки вентиляции вошли две незнакомые ей женщины. Воспользовавшись невнимательностью пенсионерки, неизвестные украли из ее кошелька 15 тысяч рублей и скрылись с места происшествия, - рассказали в ведомстве.

В тот же день следственные органы возбудили уголовное дело, а сотрудники полиции отправились к пенсионерке домой, чтобы изъять следы пальцев рук, следы обуви, биоматериалы, а также видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на фасаде дома потерпевшей. Именно они и помогли найти злоумышленниц.

Не исключено, что злоумышленницы причастны к целой серии похожих преступлений.