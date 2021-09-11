Автомобилисты застряли в пробке на Мурманском шоссе из-за перевернувшегося бензовоза

Большая пробка из-за аварии на Мурманском шоссе. Фото: группа «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» Вконтакте

На 32-ом километре Мурманского шоссе произошла серьезная авария - бензовоз протаранил металлическое ограждение, а затем влетел в кювет и перевернулся. Из-за этого на дороге образовалась большая пробка в сторону Ленинградской области. Об этом рассказал источник kp.ru.

По словам очевидцев, которые поделились случившимся в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» Вконтакте, ночью у грузовика лопнуло колесо, водитель из-за этого не смог справиться с управлением. Именно поэтому бензовос занесло, и он вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

Свидетели пишут, что водитель жив, никто не пострадал, но по всей дороге разлилось топливо.

На место аварии оперативно приехали сотрудники ГИБДД и МЧС. Они перекрыли трассу и разворачивали автомобилистов в обратные стороны. Утром, 11 сентября, бензовоз по-прежнему лежит на обочине, а движение в сторону Петербурга все еще перекрыто.