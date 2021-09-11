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Происшествия11 сентября 2021 11:37

Следователи разбираются в обстоятельствах отравления 5-летнего ребенка жидкостью от насекомых в Ленобласти

Медики оценивают его состояние как стабильно-тяжелое
Агния ПЕРОВА
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Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный отдел по Выборгу проводит доследственную проверку из-за отравления малолетнего ребенка жидкостью от насекомых. Об том сообщили «Комсомолке» в СУ СКР по Ленобласти.

- По данным следствия, вечером 9 сентября 2021 года в частном доме, расположенном в поселке Лесогорский Выборгского района Ленинградской области, 5-летний ребенок по неосторожности выпил жидкость от насекомых, находившуюся в помещении туалета среди бытовой химии в бутылке от чая, - рассказали в ведомстве.

Ребенка сразу же доставили в медучреждение и оказали медицинскую помощь. Сейчас его состояние оценивается как стабильно-тяжелое.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут решение, нужно ли возбуждать уголовное дело.