Следователи разбираются в обстоятельствах отравления 5-летнего ребенка жидкостью от насекомых в Ленобласти

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный отдел по Выборгу проводит доследственную проверку из-за отравления малолетнего ребенка жидкостью от насекомых. Об том сообщили «Комсомолке» в СУ СКР по Ленобласти.

- По данным следствия, вечером 9 сентября 2021 года в частном доме, расположенном в поселке Лесогорский Выборгского района Ленинградской области, 5-летний ребенок по неосторожности выпил жидкость от насекомых, находившуюся в помещении туалета среди бытовой химии в бутылке от чая, - рассказали в ведомстве.

Ребенка сразу же доставили в медучреждение и оказали медицинскую помощь. Сейчас его состояние оценивается как стабильно-тяжелое.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут решение, нужно ли возбуждать уголовное дело.