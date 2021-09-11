В Ленобласти задержали водителя, насмерть сбившего пенсионера

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Ленобласти задержала мужчину, который сбил на дороге пенсионера, а потом скрылся с места происшествия. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 62-летний мужчина из поселка Ромашки переходил дорогу на 7 км автодороги «Саперное – Джатиево – Мельниково» в неположенном месте и его сбил автомобиль. Пенсионер скончался на месте происшествия. Водитель скрылся с места ДТП.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека», - отметили в пресс-службе Петербургского главка.

Подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний мужчина. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.