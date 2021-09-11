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Происшествия11 сентября 2021 14:27

Пропавшую четыре дня назад петербурженку нашли мертвой в лесном массиве

На теле женщины были ножевые ранения
Агния ПЕРОВА
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Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в одном из лесных массивов Петербурга.

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в одном из лесных массивов Петербурга.

Фото: Петр КИБЕР

Труп женщины нашли в лесном массиве у дома 15 на Торфяной дороге. На ее теле и шее были ножевые ранения. Об этом рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, погибшей оказалась 51-летняя петербурженка. Женщина работала управляющей магазина сувениров. Четыре дня ее искали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Труп отправили в морг для установления причины смерти. Личность злоумышленника пока не установлена. Уголовное дело еще не возбуждено. Сейчас этот вопрос решается.