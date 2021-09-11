Более 300 человек госпитализировали с коронавирусом за сутки в Петербурге

Более 300 человек попали в больницы с коронавирусом в Петербурге на 11 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Северной столице за последние сутки в больницы с коронавирусом госпитализировали 310 человек. А выписали немного меньше – 283 человека. Об этом сообщили в субботу, 11 сентября, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

На лечении в стационарах Санкт-Петербурга с коронавирусом и пневмониями сейчас находятся 3 613 человек. Из них 367 лежат в реанимации, а 130 больных подключены к ИВЛ.

- Принимают с COVID-19 и пневмониями 14 больниц Петербурга. Для больных там предусмотрено 5 163 коек, - говорится в отчете оперштаба. - Остаются свободными 28,87 процентов.

В городе на Неве всего выявлено более 590 тысяч коронавирусных больных. Умерли 21 тысяча.