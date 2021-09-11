Пискаревский путепровод перекрыли из-за ремонта

Движение откроется 13 сентября. Фото: скриншот с Яндекс. Карты

В субботу, 11 сентября, автомобилисты столкнулись с дорожными неудобствами – из-за ремонтных работ перекрыли Пискаревский путепровод. Информация появилась в городском паблике Вконтакте «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

- Путепровод через Пискаревский проспект в сторону центра закрыт совсем, разрешено движение только автобусом, - написали очевидцы.

Судя по данным сервиса «Яндекс», ограничения продлятся до конца дня 12 сентября из-за ремонтных работ, которые там начались еще в середине августа.

Также в выходные, 11 и 12 сентября, прекращено движение на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Мечникова. А с 13 по 15 сентября перекроют движение на боковом проезде Пискаревского проспекта от улицы Куракина до Репнинской улицы.