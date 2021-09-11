МЧС предупреждает о дождях и грозах в Санкт-Петербурге 12 сентября

Дожди и грозы обрушатся на Северную столицу 12 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило о том, что на Северную столицу надвигаются дожди и грозы.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 12 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, при грозе ветер порывистый, - отмечают в ГУ МЧС по региону.

Спасатели не рекомендуют выходить в такую погоду на улицу и просят закрыть в домах и квартирах окна. Если все-таки там окажетесь, то обходите рекламные щиты, деревья, линии электропередач.

Автовладельцам рекомендуют парковать свои автомобили подальше от зданий, ЛЭП и деревьев.