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Общество11 сентября 2021 17:53

МЧС предупреждает о дождях и грозах в Санкт-Петербурге 12 сентября

Также в городе ожидается порывистый ветер
Агния ПЕРОВА
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Дожди и грозы обрушатся на Северную столицу 12 сентября.

Дожди и грозы обрушатся на Северную столицу 12 сентября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило о том, что на Северную столицу надвигаются дожди и грозы.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 12 сентября в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, при грозе ветер порывистый, - отмечают в ГУ МЧС по региону.

Спасатели не рекомендуют выходить в такую погоду на улицу и просят закрыть в домах и квартирах окна. Если все-таки там окажетесь, то обходите рекламные щиты, деревья, линии электропередач.

Автовладельцам рекомендуют парковать свои автомобили подальше от зданий, ЛЭП и деревьев.