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Происшествия11 сентября 2021 18:59

В Колпино сгорели половина двухкомнатной квартиры и несколько балконов

Огонь перенесся на верхние этажи дома
Агния ПЕРОВА
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Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в Колпинском районе Петербурга.

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в Колпинском районе Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Половина двухкомнатной квартиры выгорела в многоэтажке в Колпинском районе в субботу, 11 сентября. Как рассказали в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре на 11-этаже 15 дома по улице Металлургов поступило в 16:07.

В двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров горело две комнаты и балкон. Их площадь - 26 квадратных метров.

Как сообщил источник «КП-Петербург», огнем повреждены балконы с 11 по 14 этажи. На 12 этаже выгорел полностью.

В 17:24 спасатели ликвидировали пожар. Для этого задействовали 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Крупный пожар произошел в многоэтажке в Колпино