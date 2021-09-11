На проспекте Большевиков появился сквер в скандинавском стиле

Сквер в скандинавском стиле появился на проспекте Большевиков у домов 3 корп.1 и 9 корп.1. Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга.

Сквер в скандинавском стиле на месте бесхозного пустыря появился на проспекте Большевиков. Об этом сообщила пресс-служба Смольного в субботу, 11 сентября.

- От жителей поступали многочисленные жалобы. Было принято решение провести комплексное благоустройство и создать на этом месте сквер, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. -У сквера пока нет названия. Надо посоветоваться с жителями – как его назвать.

Место обустроили в скандинавском стиле. Оборудовали общественное пространство зонами отдыха для детей и взрослых, детской игровой площадкой и сценой, скамейками и пешеходными зонами.

В сквере высажены кустарники и сделаны цветники. В ближайшие дни планируют высадить еще 1,5 тысячи кустарников, 4,5 тысячи цветов и деревья.