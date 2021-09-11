Две новые поликлиники откроют в Невском районе Петербурга

Две поликлиники готовят к открытию в Невском районе Петербурга. Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга.

Взрослая и детская поликлиники откроются на Союзном проспекте Санкт-Петербурга. В субботу, 11 сентября, губернатор города Александр Беглов побывал на объектах. Он отметил, что Невский район – один из самых густонаселенных и за последние 28 лет здесь не было построено ни одной поликлиники. В то время как численность населения выросла на 160 тысяч человек.

- Город принял все меры, чтобы в первую очередь обеспечить ввод детской поликлиники на 400 посещений в смену - она будет обслуживать 15 тысяч детей. Строители работают хорошо, с опережением сроков, - отметил Александр Беглов.

Рядом с ней строится взрослая поликлиника. Она рассчитана на 600 посещений в смену для обслуживания 45 тысяч жителей.

Губернатор подчеркнул, что все новые учреждения здравоохранения в Северной столице строятся с бассейнами, водолечебницами и доступной средой для маломобильных граждан.

Обе поликлиники в высокой степени готовности. Уже завершаются отделочные работы и наладка инженерных систем. Сейчас идет оформление лицензии, комплектование персонала и закупка оборудования.