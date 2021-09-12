Дожди и грозы ожидаются в Петербурге в воскресенье

В Петербурге ожидаются дожди и грозы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последний день текущей недели не порадует петербуржцев погодой. Сегодня, 12 сентября, в городе будет пасмурно. А вечером над Северной столицей ожидается настоящая непогода – с грозой и порывистым ветром. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в соцсети Facebook.

- Сегодня, 12 сентября, погоду в Северной столице будет формировать североатлантический циклон, выходящий своим центром в акваторию Ботнического залива. Его стараниями в регионе преимущественно облачно, местами пройдут дожди, ближе к вечеру в отдельных районах возможны грозы, - отметил Михаил Леус.

Во время грозы ожидается порывистый ветер, скорость его составит 3-8 метров в секунду. При этом в городе все еще будет довольно тепло - от +18 до +20 градусов. Атмосферное давление в воскресенье будет падать и составит 753 миллиметров ртутного столба.