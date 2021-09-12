Штормовое предупреждение объявили в Ленинградской области

В Ленобласти объявили штормовое предупреждение. Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 12 сентября, на территории Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение. О неблагоприятных погодных явлениях жителей региона предупреждают в Главном управлении МЧС России по области. Сильные грозы и ливни ожидаются в некоторых районах уже в ближайшие часы.

– 12 сентября, начиная с 12-15 часов, местами, преимущественно по западным районам, ожидаются грозы, ливни, – сообщаются в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

По прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в Ленобласти днем составит от +16 до +21 градусов, на севере региона - до +14 градусов. Ветер разгонится до 3-8 метров в секунду, а при грозах он будет порывистым. В МЧС просят жителей региона воздержаться от выхода на воду и посещения лесов.