Нелегальный пункт приема металлолома закрыла полиция в Ленобласти

Полицейские закрыли нелегальный пункт по приему металлолома. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти на прошедшей неделе закрыли нелегальный пункт по приему лома черных и цветных металлов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Очередной профилактический рейд по проверке соблюдения законодательства в этой сфере состоялся 7 сентября в Ломоносовском районе. Нелегалов полиция нашла в деревне Малое Карлино. Незаконный пункт по приему металлов располагался в доме №17, корпус 7 по Пушкинскому шоссе. Предпринимательскую деятельность там проводили без лицензии.

- Нелегальные коммерсанты привлечены к административной ответственности по статье 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения), - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.