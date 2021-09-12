Торжества в честь 800-летия Александра Невского возглавил Патриарх Кирилл. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Александро-Невской Лавре в Петербурге в воскресенье, 12 сентября, проходят праздничные богослужения в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского. Сегодня православные отмечают праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского.

Божественную литургию, которая прошла в Свято-Троицком соборе Лавры, возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель прибыл в Петербург накануне, 11 сентября. В аэропорту Пулково патриарха встретил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Напомним, что праздник связан с указом Петра Первого от 12 сентября 1724 года. Мощи святого Александра Невского были перенесены из Рождество-Богородичного монастыря во Владимире в Александро-Невский монастырь в Санкт-Петербурге.