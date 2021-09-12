Несогласованный заезд стритрейсеров пресекла полиция Петербурга

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Приморском районе Петербурга накануне вечером, 11 сентября, полиция предотвратила несогласованные уличные гонки – заезд стритрейсеров. О этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- На месте собралось около 150 машин и более 1000 человек. Данное мероприятие с органами исполнительной власти согласовано не было, что в первую очередь оставляло нерешенными вопросы безопасности заезда и ставило под угрозу здоровье участников и зрителей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и потребовали прекратить мероприятие., которое не успело начаться. Однако стритрейсеры протестовать не стали и требования полиции выполнили. Поэтому сотрудники ГИБДД ограничились профилактической беседой с организаторами заезда.