МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

В Петербурге ожидается усиление ветра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Начало новой рабочей недели в Петербурге принесет непогоду. В МЧС предупреждают горожан об усилении ветра: в понедельник, 13 сентября, он ожидается с порывами до 20 метров в секунду.

По данным синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС", первый день рабочей недели будет облачным с прояснениями. Дожди начнутся уже в ночь на понедельник. Кроме того, вечером в воскресенье в городе могут быть грозы. Днем 13 сентября тоже будут идти дожди, а порывы ветры местами разгонятся о сильного. Днем столбики термометра покажут от +15 до +17 градусов. К концу дня ожидается понижение температуры до +10...+12 градусов. Атмосферное давление уже в ночь на понедельник и утром будет понижаться, а днем начнет повышаться.