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Происшествия12 сентября 2021 18:45

Тело девушки с пакетом на голове и ремнем на шее нашли в квартире на проспекте Просвещения

Обнаружили труп на съемной квартире
Евгения МОСКВИНА
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Мертвую девушку с пакетом на голове нашли в съемной квартире в Петербурге.

Мертвую девушку с пакетом на голове нашли в съемной квартире в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Накануне, 11 сентября, полиция Петербурга обнаружила в одной из квартир на проспекте Просвещения труп девушки с пакетом на голове и ремнем на шее. Об этом «КП-Петербург» сообщали источник в правоохранительных органах. Отмечается, что девушка была арендатором квартиры, которую ранее сняла всего лишь на сутки – с 9 по 10 сентября.

Обнаружил труп бывший муж собственницы жилья, который заехал проверить квартиру. Он и вызвал правоохранителей. К слову, просьба проведать сдаваемое помещение поступила собственнице от друзей умершей девушки. Сама она петербургской прописки не имела, а была зарегистрирована в Ростовской области.