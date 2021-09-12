Бюст Александра Невского открыли в Благовещенской церкви Петербурга

В Благовещенской церкви открыт бюст Александра Невского. Фото: gov.spb.ru

В воскресенье, 12 сентября, в Петербурге проходят главные торжества года 800-летия Александра Невского. Утром в Александро-Невской лавре прошли праздничные богослужения и малый крестный ход с мощами святого благоверного князя. В ходе торжеств также был открыт бюст Александра Невского в Благовещенской церкви лавры.

Как отмечает пресс-служба Смольного, в праздничных мероприятиях в Петербурге приняла участие делегация Республики Сербия во главе с мэром Белграда Зораном Радойичичем. Такой же памятник будет установлен в столице Белграде.

– Для нас это большая честь. В Сербии особо почитают Александра Невского. В Белграде находится один из красивейших в Европе посвященных ему храмов. Мы договорились, что бюсты Александра Невского будут открыты в лавре и спустя месяц – в Белграде, – сказал губернатор Александр Беглов. – Установка бюстов – яркое свидетельство духовного единства наших народов. Единства православных Церквей, наших государств, нашей общественности.