Охранник больницы убил управляющую магазина в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого виновника жестокого убийства женщины. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 10 сентября, сотрудники уголовного розыска обнаружили тепло 51-летней женщины, которая работала управляющей магазина. Заявление о ее безвестной пропаже поступило в полицию двумя днями ранее. На розыск пропавшей были ориентированы патрульные наряды полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В итоге тело женщины нашли в кустах у одного из домов по Торфяной дороге.

- Погибшая получила множественные ножевые ранения. По данному факту следователями СК России было возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области. - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами Приморского района задержали 25-летнего охранника одной из городских больниц.

Предполагаемый убийца был задержан у себя в квартире на проспекте Уточкина.

- По оперативным данным, между потерпевшей и предполагаемым виновником ее гибели на улице возник случайный конфликт. В настоящее время задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий, - добавляют в ГУ МВД России по Петербургу и области.